Sans victoire cette saison, l'entraîneur du Vert & Or demeure optimiste

Même si le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke est toujours à la recherche d’une première victoire à l’aube de la mi-saison, Mathieu Lecompte assure que sa troupe s’en va dans la bonne direction.

«Si on nous juge par notre fiche de 0-3, je n’ai pas de trouble avec ça parce qu’on ne se fie pas aux perceptions externes, affirme l’entraîneur-chef du Vert & Or qui accueillera les Carabins de l’Université de Montréal samedi après-midi. On pourrait très bien être 3-0. On assume notre fiche et on assume que nous sommes à l’an un du processus de reconstruction. Nous avons l’attitude d’une jeune équipe élite.»

Deux éléments laissent croire à Lecompte que le Vert & Or s’en va dans la bonne direction. «Nous occupons le premier rang dans le RSEQ pour l’équipe la moins pénalisée, ce qui n’est pas arrivé souvent à Sherbrooke. La discipline, ce n’est pas seulement la journée des matches, mais à l’année et à tous les niveaux. Les jeunes me rendent excessivement fiers. On occupe aussi le premier rang pour le ratio des revirements avec un plus 5.»

«Là où le bât blesse, c’est au niveau des jeux explosifs (jeu de 20 verges et plus), de poursuivre le pilote de 2e année. C’est plus difficile avec un quart-arrière peu expérimenté et on doit faire le ménage dans l’exécution.»

Même si le Vert & Or n’a pas encore goûté à l’ivresse de la victoire, Danny Maciocia ne s’attend pas à un pique-nique sur l’herbe fraîche du domicile des Renards. «Ce n’est jamais facile de jouer contre le Vert & Or et ce n’est jamais facile d’aller jouer à Sherbrooke, a souligné le pilote des Bleus. Sherbrooke a besoin de gagner et ça ne leur tente pas de se retrouver à 0-4. De notre côté, on doit jouer à notre niveau et réussir quelques revirements pour procurer un court terrain à notre offensive.»

Dans un camp comme dans l’autre, il y a de l’incertitude au poste de quart-arrière. Victime d’une commotion cérébrale lors du premier match contre Laval, Xavier Owens a raté les deux dernières parties du Vert & Or.

«Xavier va très bien et il est en forme, mais je ne ferai pas de promesse qu’il sera notre partant, a souligné Lecompte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La semaine dernière, il ne se sentait pas en pleine forme et on ne prendra jamais de chance avec la santé d’un étudiant-athlète.»

Du côté des Bleus, Gabriel Archambault et Dimitri Morand se sont partagé le travail depuis le début de la saison. «La décision n’est pas prise, a indiqué Maciocia. Dimitri a fait de belles choses lors du dernier match contre Laval et il a vécu une bonne expérience. On peut bâtir là-dessus. Peu importe qui sera notre partant, on doit être meilleur en offensive. Notre réalité est que nous avons plusieurs blessés, mais les autres doivent en donner plus.»