Commotion cérébrale pour Antoine Roussel

L’attaquant des Canucks de Vancouver Antoine Roussel a subi une commotion cérébrale et ratera le début du camp d’entraînement de l’équipe.

Selon ce qu’a indiqué l’organisation, le Québécois d’origine française s’est blessé à l’entraînement avant le début du camp.

Le combatif ailier de 28 ans, qui a signé un contrat de quatre ans avec les Canucks au cours de l’été à titre de joueur autonome, suit actuellement le protocole habituel concernant les commotions cérébrales.

Il a patiné sous la supervision de l’équipe médicale des Canucks, vendredi.

Canucks forward, Antoine Roussel will not participate in T Camp activity after sustaining a concussion during an informal scrimmage before arriving in Vancouver. He is currently undergoing a return to play protocol and skated under the supervision of Canucks medical staff today.