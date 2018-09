Les Yankees sans pitié pour Marco Estrada

Les Yankees n’ont pas été tendres à l’endroit du partant des Blue Jays de Toronto Marco Estrada, vendredi soir à New York, alors qu’ils l’ont emporté par le pointage de 11-0.

Les Bombardiers du Bronx ont inscrit huit points dans le leur trois premiers tours au bâton pour voguer vers un gain facile. Estrada (7-12) a vu tous ces points être ajoutés à sa fiche lui qui n’a œuvré que pendant deux manches et deux tiers, soit le temps d’accorder six coups sûrs et trois buts sur balles.

Les favoris de la foule ont touché à plaque à cinq reprises dès la manche initiale. Aaron Hicks, Didi Gregorius et Gleyber Torres ont tous produit un point alors que Luke Voit a poussé deux coéquipiers au marbre à l’aide d’un double.

En troisième, Brett Gardner a frappé un simple qui a permis à Gregorius de marquer avant lui-même faire de même en compagnie de Voit sur le double de Giancarlo Stanton.

Andrew McCutchen a produit le neuvième point des siens grâce à un circuit en solo réussi aux dépens de Justin Shafer. Gregorius grâce à un circuit et Gardner ont permis aux Yankees d’ajouter à leur avance en huitième.

Masahiro Tanaka (12-5) a pour sa part connu une sortie solide pour les vainqueurs. En action pendant les six premières manches, il a passé huit frappeurs dans la mitaine tout en espaçant quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Lui Cessa a lancé les trois dernières manches pour signer son deuxième sauvetage de la saison.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer, samedi, C.C Sabathia sera le partant des Yankees alors que les Blue Jays enverront sur la butte Sean Reid-Foley.