Kyle Fisher opéré avec succès

Le défenseur de l’Impact de Montréal Kyle Fisher a été opéré au tibia gauche avec succès, vendredi, a annoncé le club dans un communiqué.

La saison de l’Américain de 24 ans prend ainsi fin sans qu’elle ait commencée, lui qui n’a disputé aucun match cette saison en raison de cette blessure.

Le choix de premier tour de l’Impact au SuperDraft de 2016 avait reçu une première chirurgie, en janvier dernier, pour soigner une fracture de stress.

Fisher a marqué un but en 22 matchs dans la MLS en plus d’obtenir 17 départs et 1635 minutes de jeu avec le Bleu-blanc-noir.