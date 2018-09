Devonta Freeman sur la touche

Le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta Devonta Freeman ratera le rendez-vous de dimanche contre les Panthers de la Caroline en raison d’une blessure à un genou.

La nouvelle a été rapportée vendredi par NFL Network.

Freeman a porté le ballon à six reprises, la semaine dernière, lors de l’ouverture de la saison, pour parcourir un total de 36 verges. Il a également capté trois ballons sur cinq envoyés dans sa direction pour des gains de 14 verges. Les Falcons s’étaient inclinés par la marque de 18-12 devant les Eagles de Philadelphie.

Le demi offensif de 26 ans a pris part deux fois au Pro Bowl en quatre ans dans la NFL. L’an dernier, Freeman a disputé 14 rencontres et il a gagné un total de 865 verges au sol et marqué sept touchés. Il a ajouté 317 verges de gains par la passe et un majeur.