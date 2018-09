Coupe Davis : Shapovalov double l'avance du Canada

Milos Raonic et Denis Shapovalov ont chacun remporté leur match de simple, vendredi soir à Toronto, pour permettre au Canada de mener 2-0 dans la rencontre de barrage de la Coupe Davis qui les oppose aux Néerlandais.

Raonic, 20e joueur mondial, a disposé Thiemo de Bakker, 236e au classement de l’ATP en trois manches de 6-3 et 6-2 et 6-2.

Le grand Ontarien a mis son arme favorite, le service, à contribution pour procurer ce premier gain au Canada, alors qu’il a claqué 21 as contre quatre doubles fautes. Son rival n'en a réussi que deux.

Shapovalov, son dauphin et 34e joueur mondial, a dû trimer un peu plus dur pour venir à bout de Robin Haase, 44e au monde, en cinq manches de 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 et 6-4. Le jeu clé du match a été à 5-5 au troisième set, alors que Shapovalov a effacé six balles de bris avant de remporter son service et de briser le service de son rival pour empocher la troisième manche.

Samedi, Daniel Nestor et Vasek Pospisil affronteront Matwe Middelkoop et Jean-Julien Rojer, en double. Il s’agira du dernier match en carrière pour Nestor.

Raonic et Shapovalov reprendront l’action dimanche, disputant la victoire à Haase et de Bakker, respectivement.

Le pays qui l’emportera dans cette rencontre obtiendra son billet pour le tour de qualification de février 2019, selon la nouvelle formule de la Coupe Davis.

L’équipe canadienne fait partie du Groupe mondial depuis 2012, ayant atteint la demi-finale en 2013 et les quarts de finale en 2015. Le Québécois Félix Auger-Aliassime fait également partie de l’équipe canadienne, mais il n’a pas été retenu par Frank Dancevic pour disputer un match.