Cette semaine dans l’univers de la WWE : Tout est en place pour Hell in a Cell

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Deux jours avant d’offrir une superbe performance sur scène à Montréal, Mick Foley était à Raw et a annoncé qu’il sera l’arbitre spécial du combat entre Roman Reigns et Braun Strowman. Excellente décision compte tenu de du passé de Foley dans ce type de combats. Peut-être aussi une façon de faire gagner Reigns sans trop affaiblir Strowman.

Comme je le mentionnais, Foley était au Comedy Nest de la rue Ste-Catherine ouest mercredi dernier pour son one-man show intitulé « 20 years of Hell ». Bon raconteur, Foley nous a ramené 20 ans en arrière tout en nous faisant rire et rappeler de bons souvenirs. Après coup, il a passé plus de trente minutes à répondre aux questions des amateurs. On a entre autres appris qu’il avait demandé à Kevin Owens d’assister à son spectacle (il ne savait pas qu’Owens était en Floride) et qu’à chaque année, il envoie une vidéo au fils de Kevin habillé en Père Noël. Bref, superbe soirée!

Hell in a Cell est ce dimanche et c’est fou de voir que sur huit combats, six sont des combats de championnats. De plus, des lutteurs et lutteuses comme le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Finn Balor, Sasha Banks et Andrade Almas n’en font pas partie. Dans tous les cas, pas officiellement. Je comprends qu’on ne peut mettre tout le monde sur une carte de huit combats, mais tout de même.

Vous le savez, je déteste me prêter au jeu des prédictions, mais il me semble que ce serait le bon moment pour donner le titre à Samoa Joe et Becky Lynch. De plus, il y aurait une méga réaction si Rusev et English remportaient les titres par équipe. Ça ferait aussi changement d’avec le New Day, qui commence à devenir redonnant comme champion.

Déçu que Kevin Owens n’ait pas un match, mais ça ne veut pas dire qu’on ne le verra pas pour autant. On a enfin su pourquoi il était revenu après seulement une semaine et il faut remercier le Barman Corban! Owens peut maintenant faire ce qu’il veut quand il veut et ça pourrait vouloir dire faire une intervention lors de l’événement spécial.

Je souhaite voir Ronda Rousey ajouter une ou deux manœuvres à son arsenal ce dimanche.

Un énorme bravo à la Torontoise Renee Young qui fait maintenant partie de l’équipe régulière de commentateurs à Raw, la première femme à accomplir cet exploit. Elle remplace Jonathan Coachman, qui s’occupera dorénavant de l’animation des avant-matchs lors des événements spéciaux. Si vous vous demander, oui, c’est une rétrogradation pour le Coach.

Voici mes impressions de la deuxième semaine de la classique Mae Young :

Clairement, Deonna Purrazzo et Mercedes Martinez étaient les deux meilleures lutteuses cette semaine, ce qui est tout à fait normal alors qu’elles font partie des meilleures au monde. J’aime bien aussi l’attitude, le charisme, la présence et le swag d’Aerial Monroe.

Kacy Catanzaro sera une vedette dans un avenir rapproché. Les rapports que j’avais lus sur elle étaient très positifs et mentionnaient qu’elle apprenait le métier rapidement. Celle qui a participé à l’émission American Ninja Warrior n’a pas fait mentir les critiques. Elle est extrêmement athlétique et fait des choses dans une arène qu’on ne voit pas souvent.

Malheureusement, Ashely Rayne ne m’a pas impressionné. Décevant pour une lutteuse avec autant d’expérience. Comme quoi le nombre d’années dans une arène n’est pas toujours garant de succès.

Matchs de la semaine:

Drew Gulak et Jack Gallagher c. Cedric Alexander et Akira Tozawa Dolph Ziggler et Drew McIntyre c. L’Équipe B Rusev et Aiden English, acc. par Lana c. La Barre

Vidéos de la semaine

Un beau clin d’œil à la Hart Foundation et Jim Neidhart, le père de Natalya:

La fierté de Marieville peut faire ce qu’il veut, quand il veut!

Résultats rapides

Nouvelle-Orléans, Louisiane

Nikki Bella, acc. par Brie Bella a battu Ruby Riott, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan

Les Authors of Pain, acc. par Drake Maverick ont défait Nathan Bradley et Ronnie Ace

Les champions par équipe Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont vaincu L’Équipe B

Bobby Roode et Chad Gable ont battu L’Ascension

Ronda Rousey et Natalya ont défait Alexa Bliss et Mickie James, acc. par Alicia Fox

Finn Balor a vaincu Elias

Vidéos de la semaine

Brie et Maryse s’en donnent à cœur joie

Est-ce que ce sera Rusev Day ce dimanche?

Résultats rapides

Lafayette, Louisiane

Jeff Hardy a battu Shinsuke Nakamura

Charlotte Flair a défait Sonya Deville, acc. par Mandy Rose

Rusev et Aiden English, acc. par Lana ont vaincu La Barre pour obtenir une chance aux titres par équipe à Hell in a Cell

Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega a battu R-Truth, acc. par Carmella

Le match entre Maryse, acc. par Le Miz et Brie Bella, acc. par Daniel Bryan s’est soldé sans vainqueur

Vidéo de la semaine

On ne se tanne jamais des matchs de Gran Metalik!

Résultats rapides:

Lafayette, Louisiane

Buddy Murphy a battu Gran Metalik

Mustafa Ali a défait Michael Thompson

Drew Gulak et Jack Gallagher ont vaincu Cedric Alexander et Akira Tozawa

Vidéo de la semaine

Bianca Belair, une vedette en devenir

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Adrian Jaoude et Cezar Bononi

Shayza Baszler a défait Violet Payne

Lars Sullivan a vaincu Raul Mendoza

Le combat entre Nikki Cross et Bianca Belair s’est terminé par un double compte à l’extérieur

Vidéo de la semaine

Découvrez Deonna Purrazzo!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Deonna Purrazzo a battu Pricilla Kelly

Zeuxis a défait Aerial Monroe

Kacy Catanzaro a vaincu Reina Gonzalez

Mercedes Martinez a défait Ashley Rayne

Événement spécial, dimanche le 16 septembre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Hell in a Cell :

Match Hell in a Cell pour le championnat Universel

Roman Reigns © c. Braun Strowman (Strowman encaisse sa valise)

Match pour le championnat de la WWE

AJ Styles © c. Samoa Joe

Match pour le championnat féminin de Raw

Ronda Rousey © c. Alexa Bliss

Match pour le championnat féminin de SmackDown Live

Charlotte Flair © c. Becky Lynch

Match Hell in a Cell

Jeff Hardy c. Randy Orton

Match pour le championnat par équipe de Raw

Dolph Ziggler et Drew McIntyre © c. Seth Rollins et Dean Ambrose

Match pour le championnat par équipe de SmackDown Live

Le New Day © c. Rusev et Aiden English

Match par équipe mixte

Daniel Bryan et Brie Bella c. Le Miz et Maryse

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine!

