Canadiens : de l’intérêt pour des joueurs russes?

Une partie du plan de relance des Canadiens de Montréal pourrait consister à accroître les efforts dans le recrutement en Russie – ou trouver le prochain Artemi Panarin, diront certains.

Selon le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, le Tricolore compterait suivre de près les joueurs de ce pays qui pourraient éventuellement être libres comme l'air.

«Je l’ai mentionné la saison dernière, mais il y a encore un sentiment voulant que les Canadiens seront plus impliqués dans le marché des joueurs autonomes en Russie. Je ne suis pas certain qu'ils convoitent en particulier l’attaquant Ilya Mikheyev (Omsk) et le défenseur Artem Zub (Saint-Pétersbourg), mais il faut garder un oeil sur eux», a écrit Friedman dans sa populaire chronique «31 Thoughts».

Mikheyev, un ailier droit de 23 ans, a terminé au premier rang des marqueurs de l’Avangard d’Omsk dans la Ligue continentale de hockey (KHL), grâce à une récolte de 38 points, dont 19 buts, en 54 matchs. Sous les ordres de l'entraîneur-chef Bob Hartley, il a amorcé la présente campagne en amassant six mentions d’aide en autant de rencontres. L’attaquant écoule la dernière année de son contrat avec l’Avangard.

Âgé de 22 ans, Zub a représenté la Russie lors des derniers Jeux olympiques. L'arrière droitier a remporté la Coupe Gagarine avec le SKA de Saint-Pétersbourg (KHL) en 2017. Son contrat avec le SKA prend fin au terme de la saison 2019-2020.

En 2017-2018, l’athlète a compilé un différentiel de +11 et récolté cinq mentions d’aide en 36 matchs. Il a inscrit un but en cinq rencontres cette saison.