Brooke M. Henderson à deux coups de la tête

Grâce à une belle fin de parcours, la jeune Canadienne Brooke M. Henderson demeure au cœur de la course au terme de la deuxième ronde du Championnat Evian du circuit de la LPGA qui est disputé à Évian-Les-Bains, en France.

Ayant remis une carte de 69 (-2) vendredi, Henderson se retrouve à deux coups de la tête avec son cumulatif de 136 coups. L'athlète de 21 ans se retrouve provisoirement au sixième rang, à égalité avec six autres joueuses.

Un quatuor de golfeuses partagent le sommet à -8. L’Américaine Amy Olson, qui a joué 65 lors de cette deuxième ronde, occupe cette position avec sa compatriote Mo Martin, la Sud-Coréenne Mi Hyang Lee et la Portoricaine Maria Torres.

Olson s’est illustrée avec sept oiselets et un seul boguey, vendredi.

Après une première ronde de 67 la veille, Henderson a pour sa part réussi six oiselets, deux bogueys et un double boguey durant la journée de vendredi. Son total de sept coups sur une normale 5, au 7e trou, a considérablement nui à la Canadienne. Henderson a toutefois terminé le parcours en force avec quatre «birdies» et deux normales lors des six derniers trous.

Britanny Marchand subit le couperet

Alena Sharp, qui représente également le Canada, pointe pour sa part en 30e place, à -1. Ayant joué 73 lors de la ronde initiale, Sharp a retrouvé son aplomb avec un pointage de 68.

L’Ontarienne Britanny Marchand n’a pas été en mesure d’éviter le couperet en France, totalisant 145 coups en deux journées.