Peter Polansky s’incline en double à Cary

Peter Polansky et son partenaire américain Jackson Withrow se sont inclinés en deux manches de 6-2 et 7-5 en quart de finale au Challenger de Cary, jeudi en Caroline du Nord, devant les Américains Blaine Boyden et William Blumberg.

La paire gagnante a été plus efficace au service, mettant en jeu 75 % de ses premières balles, contre seulement 57 % pour ses adversaires. Elle a ainsi réussi sept as tout en ne commettant que deux doubles fautes.

Malgré tout, Polansky et Withrow ont obtenu cinq balles de bris, sans pour autant parvenir à profiter d’une seule d’entre elles. L’autre camp a quant à lui brisé deux fois en cinq occasions.

Au total, le Canadien et son coéquipier ont remporté 50 des 109 échanges dans ce match (46 %).

Les vainqueurs affronteront maintenant les favoris du tournoi en demi-finale, soit les Français Fabrice Martin et Hugo Nys.