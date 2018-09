Marc-Édouard Vlasic sait avec qui il jouera

Au sein des Sharks, le défenseur Marc-Édouard Vlasic pourrait bien être le grand gagnant de la transaction amenant Erik Karlsson à San Jose.

Tout indique qu’il sera l’heureux élu pour évoluer avec le lauréat de deux trophées Norris. Rejoint par TVA Sports, Vlasic n’a rien voulu confirmer, mais ses propos n'en demeuraient pas moins révélateurs.

«Je pense que j’ai quand même une idée, mais je n’en dirai pas trop en ce moment. Je sais exactement avec qui je vais jouer, mais je vous laisse deviner», a-t-il mentionné en entrevue téléphonique.

Chez les Sharks, Karlsson et Brent Burns sont deux défenseurs droitiers portés vers l’attaque. Vlasic, lui, est considéré comme l’un des meilleurs arrières défensifs du circuit, en plus d’être gaucher. Il serait ainsi le rempart qui donnerait à Karlsson toute la liberté de s'exprimer en zone offensive, comme l’a déjà été Marc Methot à Ottawa.

Généralement, les entraîneurs jumellent les droitiers avec les gauchers pour composer leurs paires défensives - cela facilite notamment l'exécution des sorties de territoire. Les Sharks n’ont pas été l’exception à cette règle dans les dernières années : «À San Jose, ça fait cinq ans que je joue avec Justin Braun [un droitier]», a fait remarquer Vlasic.

Lorsqu'on considère les éléments soulevés ci-haut, former un duo avec Karlsson et le Montréalais d'origine tombe sous le sens.

Une attaque encore meilleure

L’acquisition de Karlsson peut être résumée de la sorte : une équipe qui était déjà bien outillée ne sera que plus dangereuse.

«C’est une très bonne nouvelle. Nous avions déjà des munitions offensives et nous en avons maintenant plus. Nous avons des défenseurs offensifs qui sont capables de produire à l’attaque et nous nous améliorons encore plus dans cet aspect», a noté Vlasic.

«Ils s’en sont sortis pas mal bien, a-t-il ajouté. Ils ont beaucoup de jeunes à l’attaque qui vont commencer à prendre la relève sous peu. Nous sommes allés chercher un défenseur en retour de [Dylan] DeMelo, donc on ne perd personne en ce sens. À l’attaque, ils ont mis sous contrat de jeunes joueurs en Europe qui devraient se tailler une place dans la formation. Je pense que c’est une bonne transaction pour San Jose.»