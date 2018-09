LPGA : Brooke M. Henderson en bonne posture

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est placée dans le groupe des meneuses au terme de la première ronde du Championnat Evian du circuit de la LPGA en remettant une carte de 67 (-4), jeudi, à Évian-Les-Bains, en France.

La représentante de l’unifolié a bien amorcé son parcours. Commençant par le neuf de retour, elle a réussi quatre oiselets lors de ses sept premiers fanions. Elle montrait un cumulatif de -5 après 16 trous, mais elle a commis un boguey à son avant-dernier trou.

Henderson pointe ainsi à deux coups des meneuses au classement, soit l’Espagnole Carlota Ciganda et la Portoricaine Maria Torres (65), à -6. Elle est également devancée par l’Américaine Austin Ernst (66), tandis que la Japonaise Nasa Hataoka et la Sud-Coréenne So Yeon Ryu partagent le quatrième échelon avec la Canadienne.

Henderson est en quête d’une troisième victoire cette saison au sein de la LPGA et d’une huitième en carrière. Elle a remporté le Championnat Lotte et l’Omnium du Canada cette année.

Difficile pour Sharp et Marchand

Outre Henderson, deux autres Canadiennes sont en lice, soit Alena Sharp (73) et Brittany Marchand (74). Les deux ont connu une journée en montagnes russes.

Sharp a complété le neuf d’aller avec un pointage de -2, mais elle a commis quatre bogueys consécutifs pour conclure son parcours. Au total, elle a inscrit à sa carte cinq oiselets et sept bogueys. Elle se situe au 56e rang, à +2.

Marchand est quant à elle au 70e échelon après 18 trous, à 74 (+3). Elle a produit quatre oiselets, un boguey et trois doubles bogueys.

Malgré tout, les trois Canadiennes sont en position d’éviter le couperet, qui était projeté à +3 après la première journée de ce tournoi majeur.