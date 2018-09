Le clan Pacioretty très heureux d’aller à Las Vegas

La transaction ayant fait passer l’attaquant Max Pacioretty du Canadien de Montréal aux Golden Knights de Vegas lundi a fait bien des heureux dans son clan, particulièrement à l’intérieur de sa maison, où ses enfants trépignent d’impatience à l’idée de découvrir la célèbre ville du Nevada.

Au lendemain d’une conférence de presse durant laquelle le joueur américain a discuté avec les journalistes à Las Vegas, le site The Players’ Tribune a diffusé une longue lettre de l’ex-capitaine du Tricolore. Tout en remerciant dans les dernières lignes son ancienne organisation et les partisans de celle-ci, il a révélé la teneur de quelques discussions avec deux de ses enfants, Lorenzo et Maximus, qui souhaitaient connaître la nouvelle équipe de leur père.

«Nos deux plus vieux ont 4 et 3 ans, et sont déjà des maniaques de hockey. Quand moi et ma femme Katia leur avons annoncé la nouvelle de la transaction au déjeuner, ils ont eu la même réaction : "sur nos draps, quel est le logo de cette équipe?". [...] Sauf que ces draps officiels de la Ligue nationale datent d’il y a deux ans et Vegas ne s’y trouve pas. [...] J’étais préoccupé, car je pensais que mes fils n’allaient pas me croire ou allaient penser que je ne suis plus dans la ligue. Je devais leur prouver que les Knights étaient crédibles», a-t-il notamment écrit.

«Finalement, j’ai trouvé une de leurs cartes de hockey : David Perron, des Golden Knights de Vegas [NDLR : maintenant porte-couleurs des Blues de St. Louis], a-t-il poursuivi. Je leur ai dit : "Vegas ! Vous vous rappelez de ces gars-là ? Des séries de cette année ? L’équipe "cool" en noir et or ? Elle a participé à la finale de la coupe". Dès cet instant, leurs yeux se sont illuminés. Je ne sais pas si j’ai eu le temps ou non de finir ma phrase. Les gars se rappelaient non seulement de Vegas en séries, mais ils aimaient aussi Vegas en séries.»

Toute la famille Pacioretty semble ainsi enchantée par ce changement de décor.

«Les enfants paradent partout dans la maison en chantant "Nous allons à Vegas, nous allons à Vegas". [...] Ils insistent même pour amener la carte de David Perron à l’école pour la montrer à leurs amis», a rédigé le vétéran.

Le scénario idéal

Le numéro 67 a également consacré quelques lignes à son compatriote Paul Stastny, qu’il a côtoyé au sein de la formation nationale des États-Unis. Quand celui-ci s’est entendu avec les Knights, Pacioretty a imaginé un scénario où il pourrait évoluer à ses côtés un jour. Or, la fiction a rejoint la réalité.

«Comme joueur, vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez décider de l’équipe à laquelle vous serez échangé. Toutefois, c’était difficile pour moi de ne pas rassembler toutes les pièces du casse-tête. Pour un moment, je me suis dit que ce serait bien de me retrouver dans l’Ouest et de bâtir quelque chose de solide avec "Paulie" et "Flower" [Marc-André Fleury]. Ça, c’était en juillet, quand l’idée de jouer à Vegas paraissait irréelle. Là, c’est septembre et ça arrive pour de vrai», a-t-il indiqué.

Une place dans son cœur

Quant au Canadien et à ses partisans, Pacioretty ne les oubliera jamais.

«Ce fut un honneur de jouer pour vous et encore plus d’être votre capitaine. Cette ville aura une place en permanence dans mon cœur», a-t-il déclaré, sans nommer le directeur général Marc Bergevin dans son texte.