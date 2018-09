Ekman-Larsson nommé capitaine des Coyotes

Le défenseur Oliver Ekman-Larsson est désigné capitaine des Coyotes, a annoncé l’organisation de l’Arizona jeudi.

Le Suédois sera le quatrième joueur de l’équipe à porter la lettre «C» sur son chandail depuis le déménagement des anciens Jets de Winnipeg vers Phoenix en 1996. Keith Tkachuk, Teppo Numminen et Shane Doan – ce dernier pendant 14 ans – ont aussi eu ce privilège.

Ekman-Larsson a accepté une prolongation de contrat de huit ans, supérieure à 8 millions $ par année, le 1er juillet.

La saison passée, il a amassé 42 points, dont 14 filets, en 82 parties. L’arrière a affiché un différentiel de -28.

Justin Williams sera le capitaine des Hurricanes

Par ailleurs, les Hurricanes de la Caroline ont fait de Justin Williams leur capitaine. Justin Faulk et Jordan Staal agiront pour leur part à titre d’assistants.

Williams, qui a effectué au mois de juillet 2017 un retour avec la concession par l’entremise du marché des joueurs autonomes, doit encore écouler une saison à son contrat de deux ans lui rapportant 9 millions $ au total.

Le vétéran de 36 ans a remporté trois fois la coupe Stanley. Après avoir soulevé le trophée en 2006 avec les Hurricanes, il a participé à deux conquêtes des Kings de Los Angeles. Il a par ailleurs mis la main sur le trophée Conn-Smythe en 2014.

Ayant joué dans huit matchs numéro 7, il possède les records pour le plus de buts (sept) et le plus de points (14) dans ces circonstances.