Duel Carabins-Vert & Or: Jason Hogan attendu de pied ferme à Sherbrooke

Jason Hogan sera de retour à Sherbrooke, samedi, alors que les Carabins de l’Université de Montréal seront les visiteurs face au Vert & Or.

Coordonnateur offensif du Vert & Or pendant six mois, Hogan a accepté le poste d’entraîneur des quarts-arrière avec les Carabins au début juillet comme le lui permettait son contrat. Une clause de son entente stipulait qu’il pouvait partir au plus tard le 15 août.

«Je ne veux pas accorder d’attention à quelqu’un qui n’en mérite pas, a débité l’entraîneur-chef des Renards Mathieu Lecompte. On n’endosse pas son geste. Il a manqué de professionnalisme et de respect envers les étudiants-athlètes. Deux jours avant son départ, il a demandé à coach Boucher [le coordonnateur défensif du Vert & Or] de lui montrer ses rapports. Je pourrais donner notre livre de jeux à Danny Maciocia avant le match, mais il l’a déjà.»

Du côté des Carabins, le principal intéressé est tenu à l’écart des médias et Maciocia est peu bavard. «Le focus est sur les athlètes et non les entraîneurs, a-t-il souligné. On a parlé de la situation pendant le camp d’entraînement et le dossier est clos.»

Motivation

La présence de Hogan dans le camp adverse apportera-t-elle une motivation supplémentaire au Vert & Or ? «Tu es dans le sport depuis combien d’années ? a demandé Lecompte à l’intention du scribe. Tu n’as pas besoin de poser la question. On pourrait parler de notre gérant d’équipement qui fait un très bon travail plutôt que d’un coach adjoint qui n’a aucun impact.»

«Si une équipe a besoin de se motiver avec le départ d’un entraîneur, ça démontre qu’elle n’est pas tout à fait concentrée sur la tâche à accomplir», de renchérir Maciocia.

Gabriel Polan se dit indifférent au retour de Hogan, mais une victoire face aux Bleus aurait un cachet spécial. «Je suis indifférent à son départ et ce dossier ne concerne que lui, a mentionné le porteur de ballon de 4e année. On a beaucoup d’autres choses à s’occuper que de coach Hogan, mais ça serait le fun de lui remettre dans la face avec une victoire.»