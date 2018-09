C’est probablement la fin pour David Wright

Le joueur de troisième coussin des Mets de New York David Wright a indiqué, jeudi, que sa carrière se terminera après les derniers matchs à domicile de sa formation

Les Mets ont retiré le nom de Wright de la liste des blessés avec l’objectif de lui faire commencer le match du 29 septembre contre les Marlins de Miami, ce qui sera le dernier match à domicile de la formation de la Grosse Pomme.

L’athlète de 35 ans n’a pas évolué dans le baseball majeur depuis mai 2016 en raison de blessures aux épaules, au dos et au cou.

«Physiquement avec ce que je ressens présentement et avec ce que les docteurs m’ont dit, il n’y aura pas d’amélioration [de mon état de santé]», a indiqué Wright lors d’une conférence de presse, jeudi.

Celui qui a participé à sept matchs des étoiles a expliqué que sa remise en forme est un défi constant.

«Je vous dirais que quand j’ai commencé à élever la cadence, particulièrement en situation de match, c’est à ce moment que j’ai su que physiquement je ne pouvais pas le faire, a-t-il dit. Jouer deux matchs consécutifs, c’est un trop gros défi pour moi.»

Wright a passé l’ensemble de sa carrière avec les Mets. En 13 saisons, il a maintenu une moyenne au bâton de ,296 et produit 970 points. Il a cogné 242 circuits et volé 196 buts.

«J’ai dit ça quand j’étais un jeune joueur et je le redis maintenant: je saigne orange et bleu, a indiqué Wright avec émotions. Dans tout ce processus, l’amour, l'appui et le respect de l’intérieur et de l’extérieur de l’organisation ont représenté énormément pour moi.»