Bruins-Flames : les douanes chinoises s’en mêlent

Les joueurs des Bruins de Boston et des Flames de Calgary ont dû renoncer à leur premier entraînement de la saison, jeudi, en Chine, car les agents douaniers ont retenu une partie de leur équipement.

Selon le quotidien Boston Globe, plus d’une centaine de sacs ont été conservés pour une durée prolongée par les autorités locales. Cependant, celles-ci ont complété les formalités obligatoires plus tard dans la journée et les deux équipes devraient croiser le fer dans le cadre d’une partie hors-concours samedi à Shenzhen.

«Il y a toujours des imprévus avec lesquels il faut vivre, a commenté au journal "Calgary Sun" le directeur général des Flames, Brad Treliving. Donc, nous composerons avec ceux-ci et on continuera. Ce n’est la faute de personne, nous serons prêts pour la prochaine séance.»

«Comme nous l’avons dit, pour connaître une excellente campagne, il faut bien composer avec l’adversité et nous y voici, dès le premier jour du camp. La clé, c’est votre façon de réagir et je pense que nous ferons bien à cet effet.»

Après leur affrontement du week-end, les Bruins et les Flames se retrouveront mercredi à Pékin.