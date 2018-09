Ryan Fitzpatrick et Patrick Mahomes ont brillé

Les quarts-arrière Ryan Fitzpatrick et Patrick Mahomes, respectivement des Buccaneers de Tampa Bay et des Chiefs de Kansas City, ont été choisis les joueurs offensifs par excellence de la semaine dans la NFL, mercredi.

Honoré dans l’Association nationale, Fitzpatrick a complété 21 de ses 28 passes pour des gains de 417 verges et quatre touchés dans une victoire de 48-40 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche. Le vétéran a ajouté 36 verges et un majeur par la course.

Pour sa part, Mahomes a été récompensé dans l’Américaine grâce à une récolte de 256 verges et quatre majeurs par la voie aérienne aux dépens des Chargers de Los Angeles. Le pivot de deuxième année a aidé les siens à l’emporter 38-28.

Du côté défensif, le demi de sûreté des Vikings du Minnesota Harrison Smith (Nationale) et le secondeur des Steelers de Pittsburgh T.J. Watt (Américaine) ont vu leur travail souligné.

Smith a effectué huit plaqués, un sac du quart et une interception, en plus de rabattre une passe, dans un triomphe de 24-16 face aux 49ers de San Francisco. T.J. Watt, le frère du joueur-vedette des Texans de Houston J.J. Watt, a stoppé l’adversaire à 11 reprises, dimanche, contre les Browns de Cleveland. Il a plaqué le pivot ennemi quatre fois derrière sa ligne de mêlée, dans un verdict nul de 21-21.

Enfin, chez les unités spéciales, le spécialiste des retours de botté des Dolphins de Miami Jakeem Grant (Américaine) a été honoré, tout comme le botteur des Rams de Los Angeles Greg Zuerlein (Nationale). Celui-ci a totalisé quatre placements, dont un de 55 verges, pour permettre aux siens de défaire les Raiders d’Oakland 33-13, lundi. Quant à Grant, il a réussi un touché de 102 verges sur un retour pour aider son club à vaincre les Titans du Tennessee 27-20.