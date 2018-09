Prolongation de contrat pour John Tortorella

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé une prolongation de contrat de deux ans à leur entraîneur-chef John Tortorella, mercredi.

Celui-ci détient une entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2020-2021.

Tortorella a conservé une fiche de 129-87-23 à la barre de l’équipe de l’Ohio depuis son embauche, le 21 octobre 2015. Il a mené sa troupe vers une participation aux séries éliminatoires lors des deux dernières saisons. Cependant, Columbus a plié l’échine au premier tour à chaque occasion.

«Notre formation a fait partie de celles ayant obtenu le plus de succès au cours des deux années précédentes et John Tortorella a joué un rôle crucial à cet effet. Depuis son arrivée, notre niveau de jeu a progressé, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen.

«Sa passion et son engagement à être le meilleur se sont transposés sur le club et nous croyons récolter encore plus de victoires dans un futur rapproché.»

L’homme de 60 ans a remporté le trophée Jack-Adams à Columbus en 2016-2017. Il avait aussi mis la main sur celui-ci en 2003-2004, saison durant laquelle il a permis au Lightning de Tampa Bay de gagner la coupe Stanley.