Max Pacioretty gardera son numéro 67 à Las Vegas

Les Golden Knights de Vegas ont indiqué mercredi que leur nouvel attaquant Max Pacioretty portera le numéro 67 au cours de la prochaine saison.

EN DIRECT | Suivez le point de presse de Max Pacioretty dès 15 h

Acquis du Canadien de Montréal durant la nuit de dimanche à lundi, l’Américain a arboré le même numéro durant son séjour avec le Tricolore. D’ailleurs, selon «Le Journal de Montréal», la boutique souvenir des Knights offrait déjà des chandails de Pacioretty avec son nom et le 67 à l’arrière.

Signataire d’une prolongation de contrat de quatre ans, le joueur d’avant devait rencontrer les médias en milieu d’après-midi.

