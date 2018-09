Max Pacioretty : un sentiment «un peu étrange»

Pour la première fois depuis qu’il évolue dans la LNH, Max Pacioretty a endossé un autre uniforme que celui du Canadien avant de sauter sur la glace, mercredi matin.

«C’était un peu étrange de mettre un autre chandail que celui du Canadien ce matin [mercredi]», a reconnu Pacioretty pendant sa conférence de presse.

L’attaquant est arrivé à Las Vegas mardi soir. Un représentant des Golden Knights l’attendait à l’aéroport McCarran pour l’aider à transporter ses bagages et son sac d’équipement aux couleurs du Canadien.

«Avec tout ce qui est arrivé, ça fait presque trois nuits que je n’ai pas dormi, a expliqué Pacioretty. Je me suis levé à 4 h 30 avant de venir visiter les installations une heure plus tard. J’y suis revenu vers 8 h 30 pour me préparer à ma première séance avec mes nouveaux coéquipiers.»

No. 67 on sale already in the Vegas team store. pic.twitter.com/wLeKlHd8MK — Nick Cotsonika (@cotsonika) 12 septembre 2018

Il a d’ailleurs eu droit à un avant-goût de Las Vegas après sa sortie de l’aréna. Il a pu survoler la ville du vice à bord d’un hélicoptère. Dans une vidéo partagée sur Twitter par les finalistes de la Coupe Stanley, on voit le hockeyeur avec un large sourire alors qu’il voit la célèbre Strip d’un point de vue unique.

De plus, certains casinos ont souhaité la bienvenue à l’attaquant avec des messages sur leurs marquises.

Bien accueilli

Pacioretty a été bien accueilli dans le vestiaire des Golden Knights selon le Québécois Jonathan Marchessault.

«C’est une journée très excitante pour tout le monde, a indiqué l’attaquant. On sent que c’est le début de la saison et tout le monde est prêt.»

A bunch of casino marquees on the Strip welcomed Max to Vegas while he was flying around in a helicopter



This made Max excited



�� pic.twitter.com/FPX0cdjLWv — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 12 septembre 2018

«On est contents de voir un gars de la qualité de Max arriver au sein de notre équipe. C’est un joueur qui va bien cadrer dans notre style de hockey. Ce sera un bon morceau pour nous.»

Marchessault n’avait jamais eu la chance de converser avec le nouveau no 67 de sa formation avant sa rencontre de mercredi.

«On s’était rencontrés une fois dans un tournoi, mais je ne lui avais pas parlé, a raconté l’ancien des Remparts de Québec. C’était plaisant d’apprendre à le connaître et de déjeuner avec lui.»

«Il est vraiment content d’être ici. C’est un gars qui apporte beaucoup d’expérience avec lui, dont le fait d’avoir été capitaine du Canadien.»