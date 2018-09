Les Nationals balayent les Phillies

Une brillante performance de Stephen Strasburg a permis, mercredi, aux Nationals de Washington de battre les Phillies 5-1 et par le fait même de balayer la série de trois rencontres présentées à Philadelphie.

Strasburg (8-7) n’a permis qu’un seul point sur cinq coups sûrs en sept manches de boulot. L’artilleur de 30 ans a également passé neuf frappeurs dans la mitaine.

Sur le plan offensif, Bryce Harper, Ryan Zimmerman et Juan Soto ont tous étiré les bras au grand malheur des partisans présents au Citizens Bank Park.

C’est J.P. Crawford qui a été le seul à inscrire un point pour les Phillies. L’arrêt-court a expulsé une offrande de Strasburg à l’extérieur des limites du terrain.

L’as lanceur de Philadelphie Aaron Nola (16-5) a connu une soirée ordinaire sur la butte. En cinq manches de travail, il a accordé quatre points sur six coups sûrs, donné un but sur balles et retiré cinq frappeurs sur des prises.