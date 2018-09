Les Capitales en fâcheuse position

La meilleure foule que les Capitales espéraient avec le beau temps de mercredi n’a pas suffi pour insuffler l’énergie nécessaire dans le camp des locaux pour amorcer la finale de la Ligue Can-Am du bon pied au Stade Canac.

Les Québécois se sont réveillés trop tardivement et ont essuyé un revers de 7-3 contre les Miners de Sussex County.

Les troupiers de Patrick Scalabrini, en quête du huitième championnat de l’histoire de l’équipe québécoise, se retrouvent dans une fâcheuse position alors qu’ils ne pourront se permettre d’échapper la deuxième et dernière rencontre à domicile de cette finale au meilleur de cinq rencontres prévue ce soir.

À l’inverse, Sussex tentera de retourner à la maison avec une avance de 2-0.

Inertes jusque en septième manche, les Capitales ont donné de quoi se réjouir aux quelque 2500 amateurs dans les gradins en inscrivant trois points à deux retraits après avoir tiré de l’arrière 4-0, mais le party a été de courte durée. Québec a fini avec seulement cinq coups sûrs.

Le premier-but des Miners, Daniel Mateo, a accueilli le releveur Will Dennis avec une bombe de trois points au champ gauche, jetant une douche d’eau glaciale sur l’ensemble du vieil édifice du parc Victoria au début du huitième acte.

Dennis venait d’être appelé au monticule après que le partant Arik Sikula eut mis deux hommes sur les sentiers, d’abord sur un but sur balles puis en atteignant le troisième frappeur de la manche.

Une seule manche productive

Maxx Tissenbaum avait parti le bal pour Québec avec un double en septième pour pousser Zach Wilson, parti du deuxième but, au marbre.

Nick Van Stratten, qui joue en dépit d’une blessure à la cuisse, a ensuite frappé un simple d’un point avant d’être remplacé par le rapide David Salgueiro.

La stratégie a porté ses fruits puisque la recrue a volé le deuxième puis croisé le marbre sur le coup sûr de Brad Antchak.

Ce même Antchak a cependant mal paru après avoir claqué le premier coup sûr de la soirée pour les Capitales à leur cinquième tour au bâton en étant pris en souricière à deux morts, ce qui a éteint les espoirs aussitôt.

Et les Miners ont fait payer les Capitales à la manche suivante. Profitant du but sur balles intentionnel octroyé au dangereux Mikey Reynolds qui a rempli les sentiers à un retrait, les visiteurs ont ajouté trois points au tableau à l’aide du double du frappeur désigné Audy Ciriaco, le quatrième point s’avérant décisif.

D’aucuns diront qu’il y avait de quoi avoir peur de Reynolds puisque l’ancien membre de l’organisation des Cards de St. Louis a terminé deuxième pour la moyenne au bâton (,335), derrière un certain Yordan Manduley, et pour le nombre de coups sûrs (119) en saison régulière.

En vitesse

Lazaro Blanco sera le partant des Capitales ce soir, lui qui avait été intraitable lors du troisième duel de la série contre Rockland...

Question de motiver ses troupes, Patrick Scalabrini a présenté un montage vidéo des conquêtes des sept championnats de l’organisation dans le vestiaire avant la rencontre.

Le principal intéressé se pavanait d’ailleurs avec l’une des grosses bagues de sa collection!

En raison de la blessure de Karl Gélinas, le lanceur Andrew Elliott a été réactivé bien qu’il ne puisse être envoyé au monticule, toujours ennuyé par des problèmes au coude.

Elliott pourrait tout de même s’avérer utile en tant coureur suppléant durant la finale, selon Scalabrini. «C’est un athlète, et il lançait et il frappait au collège», a-t-il rappelé... Les Aigles de Trois-Rivières ont consenti un nouveau contrat d’un an à leur gérant T.J. Stanton.