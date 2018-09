Glen Grunwald à la tête de Canada Basketball

L’ancien directeur général des Knicks de New York et des Raptors de Toronto Glen Grunwald a été embauché à titre de président-directeur général de Canada Basketball, mercredi.

L’homme de 60 ans quittera ainsi son poste de directeur des sports de l’Université McMaster pour se joindre à la fédération nationale de basketball, où il amorcera son mandat le 1er octobre. Il prendra la place de Michel O’Keefe dont le départ remonte à juin dernier.

«Ce sport est actuellement en pleine effervescence partout au pays et j’ai hâte de travailler avec tous les acteurs du milieu du basketball pour qu’ensemble, nous puissions poursuivre sur la lancée amorcée à tous les niveaux au cours des dernières années, a déclaré Grunwald dans un communiqué. Nous sommes prêts à montrer au reste du monde tout le potentiel et tout le dynamisme qu’il y a au Canada, et prouver que nous pouvons être une puissance en basketball.»

«Glen est un leader reconnu ayant beaucoup d’expérience dans les domaines du basketball et des affaires. Il a travaillé aux plus hauts échelons dans le sport et il est prêt à relever les défis que l’on doit affronter pour remporter des victoires en Coupe du monde et des médailles olympiques», a ajouté le coprésident du conseil d’administration de l’organisation, John Mills.

Grunwald fut le DG des Raptors de 1997 à 2004 et a assumé les mêmes fonctions à New York de 2011 à 2013. Il a aussi agi comme conseiller chez les Grizzlies de Memphis.