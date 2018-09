Filip Peliwo et Brayden Schnur s’inclinent en double

Les Canadiens Filip Peliwo et Brayden Schnur ont encaissé une défaite de 6-3 et 6-4 aux mains des Indiens Vishnu Vardhan et Vijay Sundar Prashanth, mercredi, en quart de finale du double au tournoi Challenger de Shanghai.

Quatrièmes têtes de série, les vainqueurs ont mis 62 minutes pour disposer des représentants de l’unifolié.

Chaque duo a claqué six as et commis deux doubles fautes, mais le tandem indien a placé 74 % de ses premiers services en jeu, comparativement à un pourcentage d’efficacité de 65 % pour Peliwo et Schnur. Ceux-ci ont concédé leur service trois fois et ont réalisé un bris.

En simple, les deux joueurs du pays s’étaient inclinés au premier tour.