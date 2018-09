David Price fait de l’ombre à Aaron Sanchez

C’est un véritable duel de lanceurs que les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston se sont livré, mercredi soir au Fenway Park. Cependant, un mauvais lancer d’Aaron Sanchez a permis aux favoris de la foule d’inscrire le seul point de la rencontre.

Ce gain est le 100e de la saison des hommes d'Alex Cora, c'est la quatrième fois de leur histoire qu'ils réussissent l'exploit.

En cinquième manche, Rafael Devers était posté au troisième cousin après un optionnel et un simple de Brock Holt quand un lancer de Sanchez (4-6) s’est retrouvé derrière le receveur Danny Jansen permettant à Devers de croiser la plaque.

Ce fut le seul faux pas de l’artilleur des Blue Jays. Sanchez a été sur la butte pendant sept manches complètes et il n'a permis que trois coups sûrs et trois passes gratuites, tout en retirant six frappeurs sur des prises.

Le seul hic, c’est le David Price (15-6) a été en mesure d’offrir une meilleure performance que son ancien coéquipier. En sept manches passées sur le monticule, il a accordé seulement trois simples. L’ancien des Blue Jays a passé sept frappeurs sur des prises.

Un de ses trois simples a été réussi par Jonathan Davis, qui obtenait son premier coup sûr dans le baseball majeur. David a été un choix de 15e ronde en 2013 et il a entamé la présente campagne au niveau AA.

En huitième, les Jays ont menacé après que Rowdy Tellez eut entamé la manche avec un double aux dépens de Steven Wright. Le spécialise de balles papillons a octroyé un but sur balles à Jansen avant d’étouffer la menace en retirant les trois frappeurs suivants.

Tellez compte neuf coups sûrs depuis son rappel du niveau AAA, dont sept doubles et un circuit en 22 présences au bâton. Il est devenu le seul joueur depuis 1913 a frappé sept coups de deux buts à ses sept premiers matchs en carrière.

Craig Kimbrel est venu fermer les livres en neuvième pour enregistrer son 39e sauvetage de la saison.