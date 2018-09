David Lemieux fustige Spike O’Sullivan

David Lemieux est très motivé en prévision de son combat contre Spike O’Sullivan. Et ce n’est pas en raison de l’enjeu du duel entre les deux boxeurs.

Le Québécois (39-4, 33 K.-O.) a fouillé dans le passé de l’Irlandais dans les dernières semaines. Il a trouvé une histoire de violence conjugale impliquant O’Sullivan qui remonte à 2010 dans le Irish Examiner.

Selon le site internet de ce média, le prochain adversaire de Lemieux a été reconnu coupable d’avoir donné des coups de poing à son ancienne amie de coeur à l’extérieur de son domicile. O’Sullivan était alors âgé de 25 ans.

C’est le type de situation qui fait fulminer Lemieux.

«J’ai été mis au courant qu’il était un batteur de femme, a affirmé le protégé d’Eye of the Tiger Management. C’est pas mal dégueulasse. C’est un geste lâche.

«Je vais le faire payer pour cela.»

Quelques minutes plus tard, un collègue de l’Angleterre est intervenu dans la discussion. Il a rectifié les faits en affirmant que le puissant cogneur avait été déclaré non-coupable après avoir porté sa cause en appel quelques mois plus tard.

«Si c’est le cas, c’est tant mieux pour lui, a répondu Lemieux. Un homme qui lève la main sur une femme est un lâche.»

Parfois, c’est ce qui peut arriver lorsqu’un boxeur n’a pas toutes les informations en main avant d’y aller d’une attaque verbale à l’endroit de son adversaire. On va espérer que Lemieux a appris sa leçon.

De l’eau en grosse quantité

Comme on le sait, Lemieux a un nouveau nutrionniste et un nouveau plan alimentaire en prévision de sa pesée officielle qui aura lieu demain sur une scène extérieure en face du T-Mobile Arena.

Hier, on a vu le protégé de Marc Ramsay avec une bouteille d’eau à la main. Dès qu’il en avait l’occasion, Lemieux prenait une gorgée. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de la coupe de poids ? Il semblerait que oui.

Avant d’amorcer sa déshydratation, l’ancien champion du monde avale entre six et sept litres d’eau par jour. Les amateurs se souviendront que c’est une méthode utilisée par le spécialiste Jean-François Gaudreau qui s’occupe de la coupe de poids de plusieurs combattants d’arts mixtes et de boxeurs.

Dans le clan de Lemieux, on a assuré au représentant du Journal de Montréal que le «procédé était similaire à celui de Gaudreau, mais que ce n’était pas la même chose». De plus, l’entourage du pugiliste ne semble pas inquiet par rapport au respect de la limite de poids de 160 lb. Tout serait sous contrôle.

«Tout va très bien, a souligné Lemieux lorsqu’interrogé au sujet de sa consommation d’eau. On est au poids qu’on veut être à ce stade-ci de la semaine.»