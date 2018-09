«C'est un jeune joueur, n'oubliez jamais ça» - Joël Bouchard

Les projecteurs seront braqués sur le prometteur joueur de centre Jesperi Kotkaniemi, qui amorcera son premier camp d’entraînement avec les Canadiens de Montréal, jeudi.

Dans le discours de l’entraîneur-chef du Rocket de Laval Joël Bouchard, on perçoit une intention évidente de réduire les grandes attentes placées en un joueur de 18 ans.

«C’est un jeune joueur, n’oubliez jamais ça, a rappelé Bouchard, qui dirigeait la dernière journée du camp des recrues, mercredi. C’est un gars qui arrive de la Finlande et qui n’a jamais vraiment joué en Amérique du Nord, exception faite du camp de développement. On sait qu’il a des habiletés.»

«C’est un joueur de hockey qui est comme les autres, qui progresse et qui s’adapte, a continué le pilote. Il a le sourire. Vous le voyez avoir beaucoup de plaisir. C’est un gars qui a une très belle personnalité. Comme les autres, il passe à travers le processus et il est engagé. C’est un petit gars extrêmement sympathique.»

Le principal intéressé reconnaît que les dimensions de la surface nord-américaine lui demandent de s'adapter : «La patinoire est plus petite et les joueurs, plus rapides. Je sais maintenant quoi faire pour m’améliorer.»

Outre Kotkaniemi, un espoir comme Will Bitten a aussi un coup à jouer parmi les 22 recrues qui seront présentes au camp professionnel.

«Mon objectif, c’est de faire les Canadiens de Montréal, a lancé Bitten, un attaquant choisi au troisième tour en 2016. C’est mon but depuis le premier jour et je pense que j’ai très bien joué durant la fin de semaine. Maintenant, je passe au grand camp et je veux très bien faire avec les professionnels.»

Dans le camp des négligés, le Québécois Alexandre Alain n’a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l'ancien membre de l'Armada de Blainville-Boisbriand fera le saut chez les professionnels.

Alain participera au camp d'entraînement des Canadiens avec un contrat d'entrée de trois ans en poche.

«Pour ma part, c’est vraiment d’arriver là-bas et de donner mon maximum, a expliqué l’attaquant de 21 ans. Arriver en confiance. Arriver avec de l’expérience. J’étais déjà allé au camp des recrues (l'an passé) et je pense que c’est vraiment ça qui m’a permis d’avoir de l’expérience et d’arriver ici prêt.»

Notre journaliste Elizabeth Rancourt résume la dernière journée du camp des recrues du Tricolore dans la vidéo ci-dessus.