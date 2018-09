«Beaucoup d'intérêt» pour Nick Shore

Alors que les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey entament cette semaine leurs camps d’entraînements, un joueur de centre suscite «beaucoup d’intérêt» sur le marché des joueurs autonomes.

Selon le journaliste James Mirtle du site The Athletic, Nick Shore pourrait bientôt s’entendre avec l’une des formations du circuit à la recherche de profondeur.

Free agent centre Nick Shore is getting lot of interest from NHL teams. Will probably sign a deal soon. I don't get sense Leafs are one of interested parties, despite their need for centre depth.