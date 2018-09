Alex Bregman atteint les 100 points produits

Le joueur de troisième but des Astros de Houston Alex Bregman a produit trois points, mercredi après-midi à Detroit, atteignant ainsi le plateau des 100 points produits pour la première fois de sa carrière dans un gain de 5-4 des siens sur les Tigers.

Après avoir frappé un simple bon pour un point en troisième manche pour ouvrir le pointage, il a vu les favoris de la foule prendre les devants 2-1. De retour à la plaque en cinquième, il a poussé deux coéquipiers à la plaque à l’aide de son 50e double de la saison, un sommet dans le baseball majeur.

Il est ensuite venu marquer sur le ballon-sacrifice de Tyler White. Marwin Gonzalez a produit un point à l’aide d’un double.

Dans une cause perdante, James McCann et Nicholas Castellanos ont chacun frappé la longue balle. Le premier a réussi une claque en solo et le second a réussi un circuit de deux points.

Gerrit Cole (14-5) a hérité de la victoire en retirant neuf frappeurs sur des prises en cinq manches de travail. Ryan Pressly a enregistré son premier sauvetage de la saison.

Daniel Norris (0-4) a été victime des cinq points des Astros, lui qui a été sur la butte pour quatre manches et deux tiers.