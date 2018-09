Oscar De La Hoya veut devenir président des États-Unis

L’ancien boxeur vedette Oscar De La Hoya «songe sérieusement» à se lancer dans la course pour devenir président des États-Unis en 2020.

«Je suis très sérieux, a-t-il dit en entrevue avec TMZ. Je crois que si un Kanye West peut annoncer qu’il pense à se présenter, pourquoi pas moi?»

L’ancien athlète devenu promoteur de sports de combat a même formé un comité qui a comme mandat de mesurer l’intérêt de la population pour sa candidature.

«Dès que je suis devenu boxeur professionnel, j’ai eu des millions de personnes qui m’ont demandé pourquoi je ne me présentais pas, pourquoi je ne faisais pas en sorte d’avoir une voix plus importante. Et il n’y a pas de voix plus puissante que celle du président.»

Si les données recueillies par son comité sont encourageantes, De La Hoya affirme qu’il confirmera sa candidature pour ensuite entamer sa campagne.

L’homme d’affaires fait présentement la promotion du combat revanche qui opposera Saul «Canelo» Alvarez et Gennady Golovkin, le 15 septembre, à Las Vegas. En sous-carte du gala, le Québécois David Lemieux affrontera l’Irlandais Gary O’Sullivan.