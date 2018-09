Mike Reilly le plus méritant

Le quart-arrière des Eskimos d’Edmonton Mike Reilly a obtenu la principale mention de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Son coéquipier D’haquille Williams et Brandon Banks, des Tiger-Cats de Hamilton, ont complété le trio d’athlètes les plus méritants.

Reilly a aidé les siens à l’emporter 48-42 contre les Stampeders de Calgary, samedi. Il a complété 30 de ses 44 passes pour 307 verges et trois majeurs, en plus de franchir trois fois la ligne des buts. Le pivot domine la LCF avec 3943 verges par la voie aérienne et pour le total de touchés (26) par les airs cette saison.

Pour sa part, le receveur éloigné Williams a accumulé 172 verges à la suite d’attrapés, captant un ballon à l’intérieur de la zone payante. Il a totalisé 1235 verges par la passe en 2018, un sommet du circuit.

Enfin, Banks a obtenu 153 verges et deux majeurs en six réceptions dans un triomphe de 36-25 aux dépens des Argonauts de Toronto, samedi. Sur son second jeu de six points, au troisième quart, il a réalisé une séquence de 78 verges.