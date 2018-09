Max Pacioretty : les joueurs enthousiasmés à Vegas

Les Golden Knights de Vegas sont passés bien près de remporter une coupe Stanley dès leur première année d’existence.

L’arrivée de Max Pacioretty laisse croire à plusieurs joueurs de la formation du Nevada qu’ils seront encore meilleurs cette saison.

Paul Stastny, est particulièrement ravi d'accueillir son camarade dans le giron.

Paul Stastny's a happy guy, but playing with Max Pacioretty would make Pauly Walnuts a REALLY happy guy �� pic.twitter.com/k3h02PjWj9