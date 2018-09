LNH: les rendez-vous de 2018-2019 à TVA Sports

Publié aujourd'hui à 15h55

Mis à jouraujourd'hui à 16h12

C'est dans une semaine que TVA Sports amorcera sa diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey avec la présentation de quelques rencontres préparatoires.

En tout, il y aura plus de 150 matchs sur nos ondes, en route vers les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Voici quelques dates importantes à inscrire à l'agenda des amateurs de hockey :

Mercredi 3 octobre 19h30

Bruins de Boston c. Capitals de Washington : les champions en titre de la Coupe Stanley procéderont à la levée de leur bannière. Ce sont 23 matchs des Capitals que nous diffuserons cette saison.

Jeudi 4 octobre 22h

Flyers de Philadelphie c. Golden Knights de Vegas : début de la saison 2 des finalistes de la Coupe Stanley avec un spectacle d'avant-match assurément haut en couleurs... et le premier match de Max Pacioretty avec sa nouvelle équipe.

Vous pourrez assister à neuf matchs des Golden Knights à notre antenne au cours de la saison 2018-2019.

Samedi 6 octobre 18h

Canadiens de Montréal c. Penguins de Pittsburgh : le début de la 5e saison de la «Super Soirée Coca-Cola» aura lieu au domicile de Sidney Crosby, alors que la troupe de Claude Julien y disputera son deuxième match de la campagne.

Dimanche 7 octobre 19h

Maple Leafs de Toronto c. Blackhawks de Chicago : les Leafs et John Tavares seront en vedette cette saison à TVA Sports alors que nous vous présenterons 29 matchs de la bande d'Auston Matthews.

Mardi 23 octobre 21h

Penguins de Pittsburgh c. Oilers d'Edmonton : Quoi de mieux qu'un duel entre «Sid the Kid» et Connor McDavid? Nous diffuserons également la même confrontation à Pittsburgh, cette fois le mercredi 13 février.

Mercredi 7 novembre 19h30

Penguins de Pittsburgh c. Capitals de Washington : Crosby c. Ovechkin. Un des trois matchs entre ces deux équipes que nous vous présenterons cette saison.

Lundi 31 décembre 12h30 : Oui, oui, un lundi après-midi! En pleins préparatifs pour la veillée du jour de l'An, P.K. Subban et les Predators seront de passage dans la capitale américaine.

On verra d'ailleurs les Predators à notre antenne à 11 reprises cette saison.

Mardi 1er janvier 13h

Bruins de Boston c. Blackhawks de Chicago (Classique hivernale) : Qu'est-ce que Dame Nature réservera aux deux formations au stade des Fighting Irish de South Bend, en Indiana?

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 19h

Week-end des étoiles (San Jose, CA). Notez bien : les concours d'habiletés auront lieu le vendredi soir et le Match des étoiles le samedi. San Jose recevra l'événement pour la première fois depuis 1997.

Mercredi 6 février 19h30

Sénateurs d'Ottawa c. Maple Leafs de Toronto : un autre chapitre de la «bataille de l'Ontario», trois jours avant que les Canadiens ne s'amènent dans la Ville Reine.

Nous présenterons également les duels Toronto-Ottawa des samedis 16 et 30 mars.

Dimanche 10 février

Blues de St. Louis c. Predators de Nashville (12 h 30)

Avalanche du Colorado c. Bruins de Boston (15 h)

Lightning de Tampa Bay c. Panthers de la Floride (18 h)

Qui a dit qu'il n'y avait plus d'action dans le sport après la conclusion des séries au football américain? Un programme triple parfait pour passer la journée sur le divan!

Samedi 23 février 19h

Canadiens de Montréal c. Maple Leafs de Toronto

Penguins de Pittsburgh c. Flyers de Philadelphie (Série des Stades)

À 11 reprises, la journée de samedi sera synonyme de matchs multiples à notre antenne. Dans ce cas-ci, alors que la rivalité Montréal-Toronto fera rage à TVA Sports, c'est la guerre de la Pennsylvanie que nous vous présenterons au très inhospitalier stade des Eagles de Philadelphie, à TVA Sports 2.

Samedi 6 avril 19h

Canadiens de Montréal c. Maple Leafs de Toronto : 81 matchs plus tard, ce sera l'apogée de la saison. Aura-t-elle été à la hauteur de vos attentes?

Une chose est certaine, la nôtre sera loin d'être terminée alors que nous vous retrouverons quelques jours plus tard pour amorcer les séries éliminatoires.

Bonne saison!