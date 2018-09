Lettre d’un partisan frustré, fini les abonnements de saison du CH

Bonjour M. La********,

Il y a plusieurs raisons qui m’ont poussé à laisser mes sièges.

1 - Augmentation de 20% d’un seul coup en 2015.

2 - L’échange de Subban en 2016 n'a pas aidé non plus... Le seul joueur électrisant et spectaculaire! Je paye pour un show et même avant l’échange il n’avait même plus le droit de faire ses Low Five avec Price!!! Tsé quand l’organisation est drabe! À plus de 5000 $ par année, j’aime mieux prendre mon argent pour voir un show et une bonne game ailleurs qu’au Centre Bell! L’ADN du Canadien c’est d’avoir la grande classe, désolé mais on ne gagne pas de championnat avec juste des buveurs de lait.

3 - En 2017, on me charge 300$ pour avoir mes billets en carton!!! Celle-là, je l’ai trouvé cheap en ta!

4 - Je suis juste tanné du maudit «flambeau». Arrêtons de vivre dans les années 60 ou 70, on est en 2018! Pouvons-nous aller de l’avant?

Bon succès

Martin Massé