Les Rays goutent à la médecine de Shane Bieber

L’artilleur Shane Bieber n’a pratiquement rien donné aux frappeurs des Rays de Tampa Bay et les Indians l’ont emporté 2-0, mardi, au Tropicana Field.

Bieber (10-3) a passé 11 cogneurs dans la mitaine, permis seulement trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers de travail. Son coéquipier Cody Allen a fermé les livres en neuvième, retirant trois des quatre frappeurs qui lui ont fait face. Le releveur de 29 ans a ainsi obtenu son 27e sauvetage de la présente saison.

Au bâton, Yan Gomes et Edwin Encarnacion ont tous les deux réussi des circuits en solo, alors que Tyler Glasnow (1-6) était au monticule. Ce dernier a lancé pendant sept manches et a accordé sept coups sûrs, en plus de retirer trois adversaires sur des prises.

Dans le cas d’Encarnacion, il s’agissait de sa 30e longue balle en 2018. L’ancien des Blue Jays de Toronto a franchi cette marque pour la septième année consécutive.