Les Nationals font mal aux Phillies

Les Nationals de Washington ont remporté les deux matchs de leur programme double contre les Phillies, mardi à Philadelphie.

Ils ont complété le doublé en soirée en l’emportant 7-6. Grâce à cette victoire, ils ont considérablement nui à leurs rivaux de section, qui tentent de rattraper les Braves d’Atlanta (80-64 avant la fin de leur match de fin de soirée) au sommet de l’Est de la Nationale.

De plus, les Nationals (73-72) ne sont rapprochés des Phillies (74-70) au classement.

Les visiteurs ont remporté le second duel grâce à une remontée. Ils ont créé l’égalité en neuvième avec une poussée de trois points. Juan Soto a ensuite produit le point de la victoire en dixième à l’aide d’un circuit en solo.

La recrue a connu une excellente sortie avec trois coups sûrs et quatre points produits.

Le partant des vainqueurs, Tanner Roark, a permis cinq points et 10 coups sûrs en quatre manches et deux tiers tandis que son vis-à-vis, Jake Arrieta, a concédé trois points et autant de frappes en lieu sûr en cinq tours au bâton.

La victoire est revenue à Wander Suero (3-0). Le revers a été ajouté à la fiche de Yacksel Rios (3-2).

Belle sortie de Fedde

Plus tôt dans la journée, l’artilleur partant des Nationals, Erick Fedde (2-3), a œuvré pendant cinq manches et deux tiers, n’accordant que deux petits coups sûrs et deux passes gratuites dans une victoire de 3-1. L’athlète de 25 ans a aussi retiré neuf frappeurs sur des prises.

Sur le plan offensif, Spencer Kieboom a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain pour la toute première fois de sa carrière dans le baseball majeur. Les autres points des Nationals ont été produits par Ryan Zimmerman et Bryce Harper.

L’ensemble des points de l’équipe gagnante ont été produits pendant le séjour de quatre manches et un tiers de Nick Pivetta (7-12) sur le monticule.

L’unique point des Phillies a été marqué lors de la manche ultime, alors qu’un simple de Maikel Franco a poussé Carlos Santana au marbre.