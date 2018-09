L’attaque des Mets abandonne encore Jacob deGrom

En dépit d’une bonne sortie de leur partant Jacob deGrom, les Mets se sont inclinés par la marque de 5-3 devant les Marlins de Miami, mardi à New York.

deGrom a une triste fiche de 8-9 en 29 départs cette saison, même s’il a réussi à maintenir une impressionnante moyenne de point mérité de 1,71.

Il a concédé deux points, sur un double de Lewis Brinson, et trois coups sûrs en sept manches de travail mardi.

Son vis-à-vis, Jose Urena (6-12), a lui aussi brillé au monticule, ne permettant qu’un point et quatre frappes en lieu sûr en six manches et un tiers.

En plus de Brinson, les vainqueurs ont été propulsés offensivement par le circuit en solo de JT Riddle, le triple d’un point de Brian Anderson et le double d’un point de Derek Dietrich.