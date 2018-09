«La concession ne s'en va nulle part» - Eugene Melnyk

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, a fait quelques déclarations qui ont fait jaser, lundi soir, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'équipe.

Dans un premier temps, après plusieurs rumeurs de déménagement l'an dernier, Melnyk a indiqué que «la concession ne s'en va nulle part».

«Je vais rester ici pour longtemps, je ne m'en vais nulle part», a-t-il ajouté lors d'une discussion avec le défenseur Mark Borowiecki.

Melnyk a également dit que l'équipe amorçait une reconstruction totale.

«Je crois que dans la prochaine année, 10 des 22 joueurs seront des jeunes. Ce seront soit des recrues, soit des joueurs qui ont disputé moins de 10 matchs. Et l'année suivante, ce sera 15 sur 22, peut-être même 16. C'est un revirement de situation complet et c'est ce que devrait être une reconstruction.»

Considérant qu'une vingtaine de joueurs présentement sous contrat avec les Sénateurs ne répondent pas à ces critères, dont le capitaine Erik Karlsson, il y a fort à parier que le directeur général Pierre Dorion aura beaucoup de pain sur la planche au cours des prochains mois.

Voyez les commentaires d'Eugene Melnyk dans la vidéo ci-dessous.

The Ottawa Senators are proud to share the vision for the future of our team and this organization. We are about to launch an exciting plan to rebuild our team and we are inviting you to be a part of our rise to new heights. #OttawaRising pic.twitter.com/hok2jYCUVi