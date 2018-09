La balle voyage pour les Astros

Les frappeurs des Astros de Houston ont cogné trois longues balles dans les quatre premières manches et leur formation a battu les Tigers de Detroit 5-4, mardi soir, au Comerica Park.

Lors de la manche initiale, Jose Altuve a été le premier à expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain. Dans l’engagement suivant Tony Kemp l’a imité, alors que Josh Reddick était sur les sentiers. Tyler White a ajouté son grain de sel en quatrième manche avec sa 12e longue balle de la saison, ce qui a permis à Reddick de fouler la plaque une seconde fois.

C’est Will Harris (4-3) qui a hérité de la victoire. Il a été en poste lors de la cinquième manche et a seulement donné un but sur balles à ses adversaires, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises. Roberto Osuna a pour sa part obtenu son 17e sauvetage en 2018.

Chez les Tigers, JaCoby Jones a produit trois points avec une longue balle en quatrième. L’autre point des perdants a été réussi grâce à un simple de Dawel Lugo dans la même manche.

Jordan Zimmerman (7-7) a accordé l’ensemble des points des Astros en cinq manches passées sur la butte.