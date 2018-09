Kyle Fisher absent pour le reste de la campagne

Le défenseur de l’Impact de Montréal Kyle Fisher ratera le reste de la saison, car il devra à nouveau passer sous le bistouri durant les prochains jours.

Opéré pour une fracture du tibia gauche l’hiver dernier, l’athlète de 24 ans n’a pas joué en 2018 et devra attendre encore plusieurs mois avant de renouer avec la Major League Soccer (MLS).

«Kyle ne sera pas disponible. Il a une nouvelle petite intervention chirurgicale qui doit être réalisée très prochainement. Elle était plus ou moins prévue et est liée à la première. Ce n'est pas une rechute du tout, on doit lui enlever de petites choses dans la jambe pouvant le gêner, a commenté l’entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Noir, Rémi Garde, mardi. J’ai eu une discussion avec lui et il a préféré retourner sur la table d'opération pour vraiment être complètement libéré. Je pense qu'il ne l'était pas vraiment jusqu'à présent.»

«En fait, ce sont des vis à enlever. C'était un peu douloureux pour lui et c'est une décision qu'on a prise ensemble. C’est surtout lui qui l’a prise et je l’ai acceptée, parce qu'elle était la meilleure pour lui, effectivement.»

Fisher a disputé 20 matchs de la MLS en 2017, inscrivant un but en 1455 minutes de jeu.