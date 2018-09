Fantasy football: retour sur la semaine 1 et principales blessures à surveiller

Voici un bref retour sur nos choix de la première semaine, ainsi qu’une mise à jour des blessés importants à suivre pour votre fantasy et, surtout, l’identité des agents libres susceptibles de les remplacer durant leur absence. Une bonne première semaine, dans l’ensemble, pour les «Qui nous aimons» et «Qui nous n’aimons pas», une seule catégorie ayant été (très) difficile!

Qui nous aimions

Porteur

(D-) : De loin les pires suggestions de la semaine. Notre meilleure suggestion n’a pu faire mieux que la 25e performance de la semaine chez les porteurs. Nous prônons quand même la patience avec Alex Collins et Christian McCaffrey, qui auront de bonnes saisons avec les Ravens de Baltimore et les Panthers de la Caroline.

Receveur

(B-): La majorité des joueurs recommandés ont eu une journée de travail acceptable. DeAndre Hopkins a été très décevant en raison de la piètre performance de son quart-arrière. Dans le cas de Stefon Diggs et Michael Crabtree, une passe de touché a racheté une journée de travail plutôt ordinaire.

Quarts-arrière

(B): Une très mauvaise semaine pour DeShaun Watson en Nouvelle-Angleterre. Cependant, des performances solides de Cam Newton, Drew Brees et Andrew Luck donnent une performance acceptable dans l’ensemble.

Ailiers rapprochés

(A-): Ce n’était pas une très grande semaine pour les ailiers rapprochés. Évidemment, Rob Gronkowski a été encore une fois dominant pour la meilleure performance de la semaine. La majorité des prédictions étaient dans le top-10 et Delanie Walker a trouvé le moyen de produire la neuvième performance tout en subissant une blessure qui risque de mettre un terme à sa saison.

Défensive

(A+): Baltimore, le Minnesota et la Caroline ont terminé chacun dans le top-5. Pas besoin d’en rajouter.

Qui nous n’aimions pas

Porteur

(A): Des cinq porteurs mentionnés, Peyton Barber est celui qui a offert la meilleure performance, avec 6 points fantasy dans un festival offensif, ce qui n’est vraiment pas beaucoup. La performance de LeSean McCoy, avec un seul point fantasy, était particulièrement horrible, comme celle de toute l’équipe des Bills.

Receveur

(B+): Seul Odell Beckham Jr nous a fait mal paraître, avec la 20e place chez les receveurs et une performance de 11 points. S’il arrive à faire ça contre les Jags, il sera dangereux pour le reste de la saison. Sammy Watkins, Marquise Goodwin et Doug Baldwin ont été horribles. Josh Gordon a réussi un touché et sera beaucoup plus utilisé dans les semaines à venir.

Quarts-arrière

(B): Russell Wilson a eu une très bonne performance (9e) à Denver. Les deux autres recommandations ont été solides, alors que Jimmy Garappolo a terminé au 19erang, et Dak Prescott a simplement été horrible avec les Cowboys.

Ailiers rapprochés

(B+): Mille excuses pour George Kittle, qui a terminé au cinquième rang des ailiers rapprochés cette semaine. Je pouvais par contre me fier à Evan Engram, Cameron Brate et Luke Willson, qui ont tous été très mauvais.

Blessures importantes à surveiller

Aaron Rodgers (GB)

Sans être médecins, toutes les personnes qui ont observé sa performance héroïque de dimanche soir ont aussi noté qu’il jouait sur une seule jambe. Même s’il a déclaré qu’il serait en poste la semaine prochaine, il serait sage de regarder l’évolution de son statut pour la deuxième semaine d’activité.

Possible remplaçant: Il faut regarder ailleurs dans la NFL, où plusieurs quarts-arrière font le boulot. Ryan Fitzpatrick (TB) – qui vient de connaître la meilleure performance de la semaine en fantasy – et Sam Darnold (NYJ) peuvent être des options intéressantes comme agents libres.

Delanie Walker (TEN)

Blessé à une cheville, il doit subir une opération. On parle assurément de plusieurs semaines, et probablement d’une saison terminée pour le très fiable vétéran des Titans du Tennessee.

Possible remplaçant: Le jeune Jonnu Smith est le prochain ailier rapproché dans l’organigramme des Titans. Si George Kittle n’est pas encore choisi par quelqu’un dans votre pool de football, c’est le moment de sauter sur l’ailier rapproché des 49ers.

Goug Baldwin (SEA)

Il vient de subir une déchirure partielle (grade 2) d’un ligament du genou (MCL). Heureusement, sa saison n’est pas terminée et il pourrait revenir d’ici un mois.

Possible remplaçant: Avec les Seahawks de Seattle, la valeur de Brandon Marshall vient de grimper en flèche à la suite de cette blessure. Il pourrait vous donner un bon service en attendant de revoir Baldwin. Tyler Lockett est aussi une option envisageable

Greg Olson (CAR)

L’ailier rapproché des Panthers de la Caroline a subi une fracture du pied droit lors du premier match de la saison contre les Cowboys de Dallas. Il ratera plusieurs mois d'activité.

Possible remplaçant: Ne cherchez pas plus loin que son remplaçant chez les Panthers Ian Thomas. Il a fait très bonne figure au camp d’entraînement, mais il serait surprenant qu’il soit ciblé autant qu’Olsen dans l’attaque de la Caroline. Il y a peut-être aussi une option intéressante du côté des Raiders d'Oakland, où Jared Cook a connu un match de neuf attrapés et 180 verges, lundi soir, contre les Rams. Cook est disponible dans 47% des ligues Yahoo à ce moment-ci.

Leonard Fournette (JAX)

Le porteur de ballon format géant des Jaguards s’est blessé à l’ischio-jambier et son statut sera à suivre durant la semaine. Il est possible qu’il soit de retour dès la semaine prochaine.

Possible remplaçant: T.J. Yeldon, porteur suivant dans l’organigramme, a déjà été le porteur numéro un de l’organisation. Remplacer un porteur de ballon provenant de LSU par un produit de l’Alabama, il y a assurément pire comme situation.

Jeremy Hill (NE)

Le porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit et sa saison est terminée.

Possible remplaçant: La situation est simple. Le comité de porteurs des Pats a simplement un peu moins de profondeur et la valeur de James White, Rex Burkhead et compagnie a augmenté.

DeSean Jackson (TB)

Jackson a quitté la rencontre, victime d’une commotion cérébrale au quatrième quart à la suite d’une superbe performance. Son statut est incertain pour la semaine prochaine.

Possible remplaçant: Chris Godwin, receveur chez les Bucs, a trouvé la zone des buts au cours de la semaine 1 et sa production pourrait être augmentée à la suite de la blessure de Jackson.