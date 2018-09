Eugenie Bouchard s’incline à nouveau

La Québécoise Eugenie Bouchard a plié l’échine en deux manches identiques de 6-4 devant la Japonaise Nao Hibino, mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Hiroshima.

Détentrice d’une invitation des organisateurs, la gagnante a mis 1 h 28 min pour disposer de la 111e joueuse mondiale.

Confrontée à la 138e meilleure raquette du circuit de la WTA, Bouchard a concédé son service à six reprises, tout en réalisant quatre bris en sept occasions. Elle a commis trois doubles fautes et claqué un as, conservant un pourcentage d’efficacité de 59 % sur ses premiers services.

Hibino a dominé 67-60 au chapitre des points remportés.

«Genie» avait également perdu à sa première sortie au tournoi de Chicago la semaine dernière. Elle avait atteint le deuxième tour des Internationaux des États-Unis après avoir enlevé les honneurs de trois rencontres de qualification.