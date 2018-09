Départ d’Yzerman : une surprise pour Domingue

Comme l’ensemble de la planète hockey, les joueurs du Lightning de Tampa Bay ne s’attendaient pas au départ de Steve Yzerman.

C’est avec un certain étonnement qu’ils ont appris la nouvelle de la bouche même de leur directeur général, mardi matin.

C’est ce qui ressort d’une entrevue accordée par le gardien québécois Louis Domingue à TVA Sports. Voyez cet entretien dans la vidéo ci-dessus.

«Comme tout le monde, on s’est fait prendre par surprise, a-t-il dit d’entrée de jeu. On avait une réunion prévue après notre entraînement ce matin. Nous n’avions aucune idée à quoi nous attendre. Steve et Julien (BriseBois) sont entrés dans le vestiaire pour nous annoncer que Steve quittait l’organisation pour des raisons personnelles et que Julien prenait la relève.

«Pour nous, ça ne change absolument rien, a-t-il poursuivi. Le plan reste le même : on veut gagner la Coupe Stanley le plus rapidement possible.

«Julien fait partie de ce plan depuis plusieurs années. Lui et Steve partagent la même opinion et la même façon de voir les choses. Ça ne change donc rien pour nous.»

BriseBois le mérite

Domingue est d’ailleurs convaincu que BriseBois est l’homme de la situation.

«C’est positif pour Julien, qui mérite amplement l’emploi. Il était en demande à travers la ligue. C’est bien de pouvoir le garder parmi nous. Je suis persuadé qu’il fera le travail à la hauteur des attentes pour l’avenir de l’organisation», a-t-il soutenu.

Il a également couvert d’éloges Yzerman.

«On perd un gros morceau en Steve, qui a fait un travail incroyable pour assembler une équipe gagnante année après année. Atteindre trois fois la finale de la Coupe Stanley dans les quatre dernières années, ça parle de soi. Et il ne faut pas oublier que Julien est un gros morceau de ces performances. C’est sans surprise qu’il est le successeur de Steve.»