Classement universitaire : les Carabins perdent du terrain

Les Carabins de l’Université de Montréal sont passés du troisième au cinquième rang du classement national de football universitaire mis à jour mardi.

En raison d’une défaite de 12-7 aux mains du Rouge et Or de l’Université Laval, samedi au CEPSUM, les Bleus ont vu les Dinos de Calgary et les Golden Hawks de Wilfrid-Laurier les dépasser. Les Mustangs de Western demeurent au sommet, devant la formation de la Vieille Capitale qui reste invaincue en trois matchs cette saison.

Aucune autre équipe québécoise ne fait partie du top 10 d’U SPORTS.