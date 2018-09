Une belle première pour Leylah Annie Fernandez

À son tout premier match en carrière au tableau principal d’un tournoi WTA, la jeune Lavalloise Leylah Annie Fernandez n’a pas raté sa rentrée, remportant de manière spectaculaire un duel à saveur canadienne, lundi, lors de la Coupe Banque Nationale, à Québec.

Fernandez, qui a soufflé 16 bougies jeudi dernier, a triomphé de sa compatriote d’Ottawa, Gabriela Dabrowski, en deux manches de 6-3 et 7-5. Son arsenal varié, parfois tout en puissance et d’autres fois en finesse, a soulevé la foule à plusieurs reprises.

Les amateurs de Québec qui ne connaissaient pas l’espoir qui a atteint la demi-finale à Roland-Garros plus tôt cette année et le quart de finale aux Internationaux des États-Unis la semaine dernière sauront définitivement identifier à présent la 588e raquette mondiale. «J’étais très nerveuse avant le match, mais mon père m’a parlé et m’a aidée à rester concentrée dans ce match», a-t-elle lancé sur le court principal après coup.

Au deuxième tour, Fernandez sera opposée à la Britannique Heather Watson. «Je l’ai déjà vue jouer. Elle est très bonne, elle travaille très fort et frappe beaucoup, donc ce sera un très bon match», estime-t-elle.

Marino et Branstine tombent

Dans l’un des deux matchs du double à l’affiche, le duo des Canadiennes Rebecca Marino et Carson Branstine a plié l’échine face à la Croate Darija Jurak et à la Suissesse Xenia Knoll.

Après avoir entamé le duel du bon pied en remportant le premier set par 7-5, les favorites locales qui en étaient seulement à un troisième match ensemble ont échappé les deux suivants au compte de 6-2 et 10-4.

«Nous avons bien joué le premier set, mais elles ont de l’expérience ensemble en double. Elles ont saisi le momentum et quand tu te retrouves en retard d’un point sur une surface comme celle-là, ce n’est pas facile.

«Je ne pense pas que le problème était la chimie entre nous, mais nous avons eu de la difficulté à compléter nos points. Nous nous sommes battues. Nous avons bien servi, mais elles ont réussi à inscrire les points quand il le fallait», a fait valoir Marino.

Le tournoi de Branstine est terminé, mais Marino aura l’opportunité de se reprendre en simple mardi contre la septième tête de série, l’Allemande Tatjana Maria, classée 62e au monde.

«Elle est une joueuse rusée et elle vient de connaître du succès à Chicago. J’essaie seulement de ne pas penser à la façon dont elle joue et d’apprécier mon expérience ici à mon premier tableau principal en WTA depuis très longtemps», a mentionné Marino.