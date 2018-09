Scooter Gennett s’amuse contre les Dodgers

Scooter Gennett a frappé quatre coups sûrs et produit trois points dans un gain de 10-6 des Reds contre les Dodgers de Los Angeles, lundi à Cincinnati.

Gennett a réussi quatre simples, dont trois ont permis aux favoris locaux d’inscrire un point. Il a également lui-même touché la plaque deux fois.

Eugenio Suarez a également contribué à la cause avec sa 32e longue balle de la saison, bonne pour un point. Le Canadien Joey Votto a pour sa part produit deux points, tout comme Tucker Barnhart.

Cody Reed a permis trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches. La victoire est toutefois allée au dossier de Jared Hughes (4-3).

Dans l’autre camp, Alex Wood (8-7) a alloué sept points, dont six mérités, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en trois manches et deux tiers. Ses coéquipiers Chris Taylor et Yasmani Grandal ont expédié des balles dans les gradins.