Qui est Nick Suzuki? 7 choses à savoir sur le nouvel espoir du CH

Dans la transaction qui a envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas, les Canadiens ont mis la main sur un espoir de premier plan.

Choisi au premier tour de la séance de sélection de 2017, le joueur de centre Nick Suzuki est le joueur clé acquis par le Tricolore dans cet échange. L'ajout de cet attaquant de 19 ans permet au CH de compter sur l'un des meilleurs bassins d'espoirs à la position de joueur de centre dans toute la LNH.

Celui qui évolue dans la Ligue junior de l'Ontario au sein de l'Attack d'Owen Sound rejoint un groupe qui comprend notamment Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Jacob Olofsson, Joni Ikonen et Jake Evans.

Voici sept choses à savoir à propos de ce nouvel espoir de l'équipe.

1. Suzuki est un joueur de centre droitier de 5 pi 11 po et 183 lb qui peut également évoluer à l'aile.

2. Lors de sa plus récente saison dans la Ligue de l'Ontario, Suzuki a inscrit 42 buts et 58 mentions d'aide pour 100 points en 64 rencontres. Il a ajouté 12 points, dont trois filets, en 11 matchs éliminatoires. En saison régulière, il a devancé le deuxième meilleur pointeur de son équipe par 31 points. Ses 100 points lui ont conféré le quatrième rang à ce chapitre dans la ligue.

3. Suzuki a été choisi avec le 13e choix au total de la séance de sélection de 2017. Selon les dires de Marc Bergevin, le Tricolore l'avait au 11e rang de sa liste en vue de ce repêchage.

4. Il se démarque grâce à son intelligence et son «Q.I. hockey» élite. Il possède d'excellentes mains qui lui permettent de réussir des jeux dans un espace restreint. En attaque, il peut se démarquer de toutes sortes de façon en raison de sa vision du jeu et de son tir des poignets vif qui peut surprendre les gardiens adverses.

5. L'athlète de 19 ans devrait logiquement s'aligner avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans lors du prochain Championnat mondial de hockey junior. À moins qu'il ne réussisse à se tailler un poste avec le CH... ?

6. Ne soyez pas surpris si ceci se produit. Avant l'acquisition de Paul Stastny par les Golden Knights, nombreux sont ceux qui croyaient que Suzuki avait une réelle chance de se tailler un poste avec les finalistes de la dernière Coupe Stanley. Connaissant le manque de profondeur de l'équipe au centre, il pourrait fort bien causer la surprise.

7. Avec cette transaction, le CH ajoute un autre joueur de centre à sa banque d'espoirs. En l'espace d'un an et quelques mois, l’organisation a fait plusieurs efforts pour corriger sa plus grande faiblesse.