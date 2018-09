Quatre candidats au titre de capitaine

Il est tôt pour juger la transaction entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas, mais ce que l'on sait, c'est que le Tricolore devra nommer un nouveau capitaine.

Comme l'héritier de Brian Gionta est maintenant sous d'autres cieux, quelques options intéressantes s'offrent à l'état-major de la formation montréalaise.

- Brendan Gallagher

Le choix logique selon plusieurs experts, Brendan Gallagher croit être capable d'assumer ce rôle.

«Jouer au Centre Bell devant nos partisans, ce ne sont pas tous les joueurs qui ont cette chance dans leur carrière, et je comprends bien à quel point nous sommes chanceux. [...] Je ne pense pas qu’il y ait de meilleures villes où gagner. On a encore beaucoup de travail à faire en ce sens, et ça va commencer dès le premier jour du camp.»

Le joueur hargneux est conscient de la chance qu'il a d'évoluer à Montréal. Avec six saisons derrière la cravate, est-ce que devenir le capitaine est la prochaine étape?

- Shea Weber

Respecté dans le vestiaire et à travers la Ligue nationale de hockey, Weber incarne le calme, le contrôle et la confiance.

Si on avait à définir l'expression «attitude» utilisée par Marc Bergevin, le nom de Weber s'y retrouvait sans aucun doute.

Bien que son arrivée dans le giron du Tricolore est récente (2016-17), il a prouvé son tempérament de chef avec les Predators et Équipe Canada.

Le récipiendaire du trophée Mark Messier en 2016 n'a disputé que 26 rencontres l'an dernier, et une opération le gardera à l'écart du jeu jusqu'en décembre.

- Phillip Danault

Un favori de la foule, le Québécois est un exemple de détermination pour de nombreux partisans.

À l'extérieur de la patinoire, son tournoi de golf annuel permet de soutenir divers organismes de sa région natale. Le numéro 24 et sa conjointe sont aussi impliqués dans la fondation Jasmin Roy.

- Tomas Plekanec

Le vétéran a le CH tatoué sur le cœur (ou sur le col roulé, c'est selon). Revenu au pas de course à Montréal après une fin de saison à Toronto, il disputera son 1000e match dans un uniforme bleu, blanc et rouge.

À l'instar de Weber, il a porté un «A» à Montréal, mais aussi avec l'équipe tchèque.

Seul hic: son contrat d'une saison. L'organisation aurait à nommer un nouveau capitaine dès l'an prochain.