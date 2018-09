Nick Suzuki peut-il commencer l'année avec le CH?

Publié aujourd'hui à 18h29

Mis à jouraujourd'hui à 18h42

La transaction envoyant Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas a fait couler beaucoup d'encre ce lundi.

Heureusement pour mes collègues affectés à la couverture des Canadiens de Montréal, la méga transaction a aussi meublé nos émissions spéciales entourant le tournoi de golf de l'équipe.

Enfin, un dossier de réglé! On dit que tout ce qui traîne se salit et le CH n'avait plus d'autres options. Il valait mieux l'échanger.

Le premier constat : l'équipe ajoute encore un peu plus de profondeur au centre. Nick Suzuki, un joueur de centre naturel (droitier), peut toutefois évoluer aux ailes. C'est d'ailleurs là qu'il a passé une bonne partie de la dernière saison à Owen Sound.

Le Canadien d'origine japonaise est un vrai compétiteur. Quand tu l'envoies sur la patinoire, tu sais qu'il sera dynamique et enjoué. Le natif de London adore lancer au filet, Suzuki l'a fait 282 fois l'an dernier, le troisième plus haut total de la Ligue junior de l'Ontario. Son tir est menaçant.

C'est à sa deuxième saison que Suzuki a vraiment débloqué, sa production offensive passant de 38 à 100 points. Aux yeux de certains, il a un peu plafonné l'an dernier en récoltant 42 buts (trois buts de moins qu'en 2016-17) et 100 points (quatre de plus que l'année précédente).

C'est un peu un piège : l'Attack d'Owen Sound n'avait vraiment pas le même genre d'équipe. Dans les faits, il a connu une progression. En possession de rondelle, c'est un rival dangereux.

L'attaquant de 5 pieds 11 pouces et 185 livres était l'un des beaux espoirs de l'organisation des Golden Knights. À Montréal, il s'ajoute à une liste de plus en plus étoffée de jeunes joueurs de centre. On ne peut pas dire que c'était le cas depuis 15 ans...

À court terme, le CH est un peu perdant dans cette transaction. Le Canadien a perdu des munitions en attaque et devra être patient avec Nick Suzuki.

À moyens et longs termes, Marc Bergevin et sa bande sortent améliorés. La meilleure nouvelle à mon avis, c'est de constater qu'on n'étouffera pas Jesperi Kotkaniemi.

On l'a vu ce week-end, il faudra être patient avec le jeune Finlandais du Tricolore. Il n'est pas le sauveur que les partisans espéreraient à courte échéance.

Avec Ryan Poehling et Nick Suzuki, les Canadiens auront une plus grosse marge de manœuvre. Ils pourront donner confiance à Kotkaniemi. C'est une bonne nouvelle pour le développement du plus jeune (et du plus bel) espoir de l'organisation.

Est-ce que Suzuki peut faire le saut dès cette année dans la LNH? Je serais surpris. Oui, la nouvelle Ligue nationale de hockey a beaucoup changé. Ils sont de plus en plus nombreux à emprunter cette voie à 19 ans.

Ce serait toutefois faire fi de son parcours. N'eût été une présence en demi-finale dans les séries de 2017 dans l'OHL, Suzuki n'a jamais participé à des événements de calibre majeur comme le Championnat mondial junior ou le tournoi de la Coupe Memorial. Est-il mûr pour faire le grand saut?

Ne sautons pas d'étapes. S'il connaît un bon camp d'entraînement, il pourrait jouer quelques matchs. Ce serait plus sage de le retourner chez les juniors par la suite. Suzuki est presque assuré d'évoluer avec Équipe Canada junior lors du prochain tournoi à Vancouver.

La bonne nouvelle du jour, c'est que les Canadiens sortent améliorés à la position de centre à moyen et long termes. Avec Kotkaniemi, Poehling et Suzuki, l'organisation a assurément un VRAI premier joueur de centre entre les mains. Il faut maintenant prendre le temps nécessaire pour le trouver et le développer.

J'allais oublier... en plus de Tomas Tatar, Marc Bergevin a mis la main sur un choix de deuxième tour lors du prochain repêchage.

Voilà des munitions supplémentaires intéressantes dans une cuvée relevée point de vue talent, où plusieurs joueurs québécois intéressants seront disponibles. Sans oublier le frère de Nick, Ryan Suzuki...

C'est une autre petite victoire dans la fin de la saga Max Pacioretty.